Flamengo fica no empate com Madureira, na Paraíba

Pela segunda rodada do Campeonato Carioca, Madureira e Flamengo, que ainda segue sem vencer, empataram em 1 a 1, nesta quinta-feira (16), no Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. Thiaguinho abriu o placar para o Flamengo, e Marcelo, em cobrança de pênalti, empatou.

Com o resultado, o Madureira chega a quatro pontos e ocupa a vice-liderança do Carioca. O Flamengo tem apenas um ponto e está na nona colocação da competição.

Compromissos - Pela terceira rodada do Carioca, o Madureira enfrenta a Portuguesa, domingo, na Ilha do Governador. No mesmo dia, o Flamengo volta a campo contra o Nova Iguaçu, em São Luís, no Maranhão. Também no domingo, o time principal do Flamengo joga contra o São Paulo, em Fort Lauderdale, em amistoso de pré-temporada.