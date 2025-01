Vasco só empata com Bangu em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca

O Vasco empatou sem gols com o Bangu, em São Januário, pela 2ª rodada da Taça Guanabara, na noite dessa quinta-feira (16). O Cruzmaltino teve um pênalti perdido pelo Jair no fim do jogo, e com o resultado, segue sem vencer no Campeonato Carioca. Para este o duelo, o treinador Ramon Lima contou com os reforços de Paulinho, Jair, Daniel Fuzato, Maxime Dominguez e Jean David, mesmo assim não foi o suficiente.

Com o empate, o Vasco chega a dois pontos na tabela, enquanto o Bangu arruma o primeiro ponto na competição. O Cruzmaltino volta a campo no próximo domingo (19), às 19h (de Brasília), contra o Boavista, pela 3ª rodada da Taça Guanabara. Já o Bangu recebe o Volta Redonda, no mesmo dia, às 20h.