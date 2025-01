Prefeito e vice de Cabo Frio anunciam corte de 50% nos próprios salários; Entenda

O prefeito de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, Serginho Azevedo, e o vice-prefeito, Miguel Alencar, anunciaram, em um vídeo publicado nas redes sociais, medidas em "solidariedade" aos servidores públicos do município, que terão os salários de dezembro de 2024 parcelados em até 10 vezes. Os políticos decidiram também parcelar os próprios vencimentos deste mês de janeiro e informaram que, enquanto a situação financeira do município não for normalizada, seus salários serão reduzidos em 50%.

"Eu quero me dirigir ao meu funcionalismo público e a todo cidadão cabo-friense. Eu tenho empatia e sei o sofrimento que o servidor tem com a falta de pagamento, e esse parcelamento do salário do mês de dezembro pelo desvio de recursos que teve na nossa cidade. Como prefeito estou me colocando no lugar de cada um de vocês. Por isso queria anunciar que meu salário de janeiro estou parcelando em 10 vezes, assim como fiz com os servidores", anunciou o prefeito de Cabo Frio.

Leia também:

Pacientes do Grupo Unimed em São Gonçalo são surpreendidos com fechamento de unidade

Projeto Verão: Busca por beleza e saúde aumenta procura por academias em São Gonçalo neste início de ano

"E enquanto eu não resolver todo o pagamento do funcionalismo público, vou abrir mão de 50% do meu salário a partir do mês de fevereiro. Também tenho uma família para sustentar e vamos reduzir nosso custo aqui. Não tenho dúvidas que eu vou colocar as contas em dia o quanto antes, e vou conseguir antecipar todo esse parcelamento", concluiu o prefeito em vídeo publicado em suas redes sociais.

O vice-prefeito, logo em seguida, fez o mesmo anúncio e afirmou que “com o planejamento necessário, temos a plena confiança de que conseguiremos colocar tudo em ordem antes do planejado e antecipar o pagamento do salário de dezembro que, infelizmente, precisou ser parcelado por falta de recursos e desvios da gestão passada”.