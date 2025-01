Modelo italiano é puxado para debaixo d'água por um polvo enquanto aproveitava o mar

O modelo italiano Federico Cola passou por um grande susto enquanto aproveitava o mar durante as férias nas ilhas de Seychelles, na costa leste do continente africano. Ele foi puxado para debaixo d'agua por um polvo.

O momento foi gravado por outros banhistas, que perceberam o influenciador de Milão nadando pelas águas antes de ser repentinamente arrastado pelo animal. Após o susto, Federico aproveitou o momento para tirar foto com seu "novo amor".

"Que surpresa mágica esta primeira do ano. Encontrei o meu amor (na verdade ela me encontrou) haha", escreveu o modelo, em sua conta no Instagram.

Após o susto, o modelo aproveitou o momento para uma sessão de fotos | Foto: Reprodução/redes sociais

Mesmo brincando com a situação, o momento inicial foi de grande susto para o italiano. Na imagem é possível ver os oito membros do polvo se envolvendo ao redor da perna do homem antes de puxá-lo para baixo.

Federico Cola parecia ter entrado em pânico por alguns segundos enquanto caía para trás e jogava os braços no oceano. Momentos depois, o modelo consegue agarrar o polvo, removê-lo de seu corpo e segurá-lo no ar. O braço de Cola é visto coberto pelo que parecem ser marcas das ventosas do polvo.

Muitos internautas comentaram na publicação elogiando Cola por sua bravura. "É....polvo, polva, enfim, tava de bobeira não, não podia perder essa oportunidade de agarrar esse peixão", escreveu uma brasileira nos comentários. Já uma outra internauta comenta: "Eu teria morrido se sentisse algo segurando minha perna debaixo d'água - eu teria gritado, tentado correr e desmaiado...", comentou outra usuária.