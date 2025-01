Operação Torniquete: Polícia Civil, Ministério Público e Polícia Militar realizam ação no Complexo do Alemão e em outras regiões do Rio de Janeiro

A Secretaria de Estado de Polícia Civil, o Ministério Público e a Secretaria de Estado de Polícia Militar, com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, deflagram, nesta quarta-feira (15/01), mais uma ação da "Operação Torniquete". Os alvos são familiares e operadores do fundo da facção conhecido como "caixinha", cujo financiamento é alimentado por diversos crimes que impactam a população, como roubo e furto de veículos e de cargas, extorsão, além de exploração e disputa por territórios. Os agentes buscam cumprir medidas cautelares expedidas pela Justiça no Complexo do Alemão e em outras regiões do Rio de Janeiro. Até o momento, seis criminosos foram presos.

As investigações, conduzidas com uso de tecnologia avançada pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), revelaram um esquema sofisticado que movimentou milhões de reais oriundos de atividades ilícitas. A apuração revelou ocultação de valores em cerca de 5 mil operações financeiras, totalizando mais de R$ 21 milhões.

Entre os objetivos da segunda fase da "Operação Torniquete", iniciada em setembro de 2024 e que já resultou em mais de 300 prisões, está a asfixia financeira das organizações criminosas e de beneficiários, como familiares de faccionados, estejam eles presos ou em liberdade.