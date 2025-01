Atacante Juninho é aprovado em exames, e aguarda delegação do Flamengo chegar ao RJ

O atacante Juninho está próximo de ser anunciado como reforço do Flamengo. O atleta será o primeiro reforço da era Bap. Ele desembarcou no Rio na segunda-feira (13) e realizou exames em um hospital na Barra da Tijuca nesta terça (14).

Ele foi aprovado nos testes e assinará contrato para dar início a sua trajetória no Rubro-negro. Sem qualquer intercorrência, os exames foram enviados à delegação que está nos Estados Unidos para a aprovação final. Por questão de documentação, Juninho não se apresentou ao clube em solo americano. Agora, ficará no Ninho do Urubu aguardando o elenco principal.

O elenco principal do Fla voltará ao Brasil no próximo dia 19, após amistoso contra o São Paulo, em Fort Lauderdale, na Flórida. A estreia desse grupo no Campeonato Carioca acontece na partida contra o Volta Redonda, no dia 25, no Mané Garrincha, em Brasília.

Durante essa etapa de preparação que Juninho será integrado ao elenco. O atacante custará 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) e assinará com o Flamengo por quatro anos.