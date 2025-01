Acusados de tráfico são presos na comunidade dos Marítimos, no Barreto, em Niterói

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 12º BPM (Niterói), prenderam, na tarde desta terça-feira (14), na Rua Libório Seabra, na Comunidade dos Marítimos, no Barreto e na Rua Monteiro Lobato, na Engenhoca, em Niterói, em uma operação para averiguar informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), sobre tráfico de drogas, os acusados de tráfico Wallace do Nascimento Peixoto, de 29 anos e Bruno Silva Alves, de 23. Na ação, um menor de K.S.F, de 17 anos foi apreendido.

De posse de informações policiais da Equipe Reservada - P/2, Grupamento de Ações Táticas (GAT) e DPO da Engenhoca, foram até os locais com a finalidade de averiguar denúncias de tráfico de drogas na Comunidade dos Marítimos, onde o alvo principal das informações era o traficante Thalles Barcelos Flausino Dias, de 29 anos, que não foi localizado na sua residência. Contudo, no interior da casa, foi encontrado um revólver calibre 38, com numeração raspada e material entorpecente. Contra ele consta um mandado de prisão, pelo crime de Tráfico de drogas.

Em outro ponto da comunidade, onde foram presos os dois traficantes e a apreensão do menor, após cerco tático, foram arrecadados mais entorpecentes. Ao total na operação foram apreendidos os seguintes materiais: - 01 Revólver Cal. 38, nº suprimida, contendo 04 munições; 80 pinos de cocaína (60,40g), 75 invólucros de maconha (325g), 70 pedras de crack (9,34g), 10 cigarros de Erva seca picada; 01 tablete de erva seca; 01 saco de erva seca picada; 03 aparelhos celulares; 01 Radiotransmissor e R$ 45,00.

Diante dos fatos, o material apreendido e presos foram conduzidos à 78ª DP (Fonseca), para apreciação policial, e foram autuados em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, depois procederam a DPCA e finalmente à 76ª DP (Niterói).

O 0 4ª CPA/12ªDP, pedem o apoio da população para denunciar o paradeiro de foragidos da Justiça, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido