Jovem baleada na véspera de Natal é sepultada em São Gonçalo

Foi sepultado na tarde desta terça-feira (14) o corpo de Thays Oliveira Dornellas, nutricionista de 28 anos que foi baleada em São Gonçalo na última véspera de Natal e faleceu nesta manhã, após passar três semanas internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Dezenas de familiares e amigos se emocionaram na despedida à jovem, que aconteceu nesta tarde, no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco. O crime, que também deixou um motociclista ferido, segue sendo investigado pela Polícia Civil.

A jovem foi atingida pelo menos nove vezes. Os disparos aconteceram na manhã do dia 24 de dezembro, na Rua Luís Mota, no Amendoeira, em São Gonçalo. O motociclista de aplicativo, de 29 anos, também foi baleado e chegou a ficar internado na mesma unidade, mas recebeu alta alguns dias depois. Ele estava conduzindo a moto onde Thays estava, que não foi levada pelos criminosos. Segundo relatos iniciais, os dois teriam sido vítimas de uma tentativa de assalto. A informação, no entanto, ainda está sendo apurada pela 74ª DP (Alcântara), que investiga se os autores tinham um alvo.

Familiares e amigos da vítima que estiveram no velório preferiram não comentar o caso com a imprensa. Formada em nutrição, Thays estava estudando medicina veterinária e tinha uma loja online de roupa íntima. Nas redes, amigos a descreveram como uma pessoa apaixonada por animais e tutora de três pets. Ela deixa o marido.

Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação dos disparos.