Morre jovem baleada na véspera de Natal em São Gonçalo

A nutricionista Tays Dornellas, de 28 anos, morreu na manhã desta terça-feira (14), no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, após 20 dias internada. A jovem não resistiu aos ferimentos após ser baleada enquanto estava em um mototáxi, na véspera de Natal (24), no bairro Amendoeira, em São Gonçalo. Tays será velada às 13h, e o enterro está previsto para as 16h30 desta terça-feira, no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco.

Segundo a polícia, Tays foi alvo de pelo menos nove disparos em uma suposta tentativa de assalto, quando estava na garupa de uma moto por aplicativo. A jovem chegou a ser submetida a cirurgia, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Amigos e familiares fizeram pedidos de doação de sangue nas redes sociais ainda no final de 2024. Tays Dornellas era nutricionista e uma pessoa apaixonada por animais.

O motociclista, de 29 anos, também foi socorrido, mas apresentava um estado de saúde menos grave e chegou lúcido e conversando ao hospital. Ele já recebeu alta da unidade hospitalar.

O crime está sendo investigado pela 74ª DP (Alcântara) para identificar os autores e esclarecer os motivos do crime.