Morre turista argentino baleado em comunidade no Rio

Vítima estava com a família quando entrou, por engano, em comunidade no Rio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vítima estava com a família quando entrou, por engano, em comunidade no Rio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Morreu nesta segunda (13) o argentino Gastón Fernando Burlón, turista de 51 anos que foi baleado há pouco mais de um mês em uma comunidade em Santa Teresa, no Rio. Gastón Fernando Burlón entrou por engano em uma comunidade após seguir o caminho indicado pelo GPS e acabou atingido por disparos. Ele estava internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito segue foragido.

De acordo com os relatos, Gastón estava dirigindo um Volkswagen Taos com a esposa e dois filhos no momento do crime. A família estaria indo em direção ao Cristo Redentor, mas acabou errando o caminho. Criminosos que atuam na região teriam disparado na direção do veículo e o condutor acabou atingido na cabeça.

Leia também:

➢ Casal é preso em Niterói pela Guarda Municipal acusado da morte do próprio filho de 8

➢ PM prende três suspeitos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma em Niterói

A morte foi confirmada pela unidade de saúde, onde Gastón estava internado desde o último dia 12 de dezembro, e pela Câmara de Turismo de Bariloche, onde a vítima já trabalhou. Gastón era ex-secretário de Turismo da cidade de Bariloche, na Argentina. O órgão lamentou a morte.

“Desta entidade, estendemos um abraço solidário aos seus familiares, amigos e colegas, acompanhando-os neste momento de dor. Seu legado permanecerá como inspiração para todos nós que compartilhamos seu amor por Bariloche e pelo turismo como motor de desenvolvimento e unidade comunitária”, afirmou a Câmara de Bariloche, em nota.

Acusado está foragido

A Polícia Civil registrou o caso e, após investigações, identificou quatro homens suspeitos de envolvimento no crime. Um deles seria Sandro da Silva Vicente, apontado como autor do disparo que atingiu Gastón. Inicialmente, a Justiça do Rio negou caráter de urgência no caso, o que atrasou o mandado de prisão do suspeito. No entanto, a prisão já foi decretada e o Sandro permanece foragido.