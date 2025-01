Casal é preso em Niterói pela Guarda Municipal acusado da morte do próprio filho de 8 meses

Agentes da Guarda Municipal de Niterói (GCM), prenderam um casal com mandado de prisão em aberto, nesta segunda-feira (13), atrás do Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro da cidade.

Na abordagem, o casal alegou aos agentes que eram do estado do Espírito Santo. Os dois ficaram incomodados com a presença dos guardas, o que causou suspeita. Com isso, os agentes pediram ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), a consulta de suas identidades no Sistema de Acompanhamento de Registros de Queixa e Execuções (SARQUE), para confirmar a situação dos dois.

Leia também:

Morre jovem baleada na véspera de Natal em São Gonçalo

Falsa dentista é presa em Niterói após denúncias de atendimentos clandestinos no Fonseca

Após isso, foi comprovado que contra o homem, identificado como David Guimarães Vieira, constava um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. No momento da busca pessoal, os agentes encontraram uma faca escondida em sua cintura, o que confirmou mais uma infração.

A companheira de David, Adrielly Oliveira Souza, também foi encaminhada à delegacia. No local, descobriu-se que no nome da mulher também havia uma mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime.

As investigações apontaram que os dois estavam envolvidos na morte de Anthony Gabriel de Oliveira dos Santos, de 8 meses. Segundo as informações do laudo pericial, a criança faleceu após um ferimento na cabeça causado por um objeto contundente. O falecimento foi confirmado, pela autoridade policial que apontou o casal como os autores do homicídio. O casal foi preso e estão à disposição da Justiça.