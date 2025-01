Acusado de matar torcedor do Fluminense na frente da família é preso

A Polícia Civil prendeu o homem acusado de matar a facadas Gustavo Danilo Pereira, de 30 anos, presidente de uma torcida organizada do Fluminense que foi assassinado no último sábado (11), em Anchieta, na Zona Norte do Rio. Júlio César da Silva Nascimento Júnior, de 42 anos, foi capturado neste domingo (12) em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio.

As investigações apontam que suspeito e vítima já foram amigos no passado por muitos anos, mas se desentenderam e tinham uma desavença há pelo menos três anos. No dia do crime, o acusado teria ido à casa de Gustavo para ameaçar a ele e sua família. Mais tarde, a vítima resolveu ir até a casa de Júlio tirar satisfações. Lá, após uma confusão, os suspeito esfaqueou Gustavo diversas vezes e fugiu, segundo testemunhas.

A companheira e os pais de Gustavo tinham ido atrás dele e acabaram presenciando o momento do crime. As últimas palavras da vítima, segundo familiares, foram pedindo para que cuidassem de seu filho, de 4 anos. Gustavo foi sepultado neste domingo (12) no Cemitério Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte. Ele era presidente da NiloFlu de Anchieta e ex-militar da Aeronáutica.

Júlio foi encontrado pela Polícia escondido na casa de uma familiar. Aos agentes, ele disse que Gustavo tentou invadir sua casa e que, por isso, o esfaqueou. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está apurando o caso.