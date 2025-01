Torcedor do Fluminense é morto a facadas na frente da família, em Anchieta

O presidente de uma torcida organizada do Fluminense foi assassinado na frente da família no último sábado (11) em Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Gustavo Danilo Pereira de Souza foi morto a facadas. O motivo do crime teria sido uma discussão com um conhecido.

Segundo pessoas próximas a Gustavo, o assassino é fundador de outra torcida organizada e tinha algumas desavenças com ele. De acordo com informações preliminares, o agressor teria ameaçado familiares de Gustavo. Com isso, ele decidiu tirar satisfações acompanhando da mãe, do padrasto e da mulher. Ele acabou sendo golpeado pelo assassino, que fugiu, com uma faca.

Gustavo era presidente da 'Flu Gelo', de Anchieta. Nas redes sociais, amigos desabafaram: "É com maior pesar que viemos aqui avisar sobre a brutal covardia que veio sofrer nosso amigo, irmão e presidente da Flu Gelo. Infelizmente, nosso amigo veio a falecer na madrugada de hoje (sábado, 11). Estamos sem chão", informa um comunicado no perfil da torcida."

Gustavo foi sepultado na tarde deste domingo (12), no Cemitério Ricardo de Albuquerque. Além da mulher, ele deixa um filho de 4 anos. A Delegacia de Homicídios (DH) faz buscas pelo autor do crime, que não teve sua identidade revelada.