Motorista atropela duas jovens e foge sem prestar socorro em Búzios; Uma das vítimas não resistiu

Um acidente registrado na madrugada do último domingo (12), na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, em Búzios, Região dos Lagos do Rio, resultou na morte de uma jovem de 18 anos, identificada como Maria Eduarda Souza. O atropelamento aconteceu por volta das 5h e também deixou uma jovem de 19 anos ferida.

O veículo envolvido na colisão foi localizado ainda no domingo e um homem de 39 anos foi preso pelas forças de segurança.

O carro, com placa de Belo Horizonte, Minas Gerais, supostamente conduzido por uma pessoa embriagada, atingiu as duas jovens que estavam na calçada, sendo uma das mulheres arremessada a mais de dez metros de distância. O motorista não prestou socorro às vítimas e fugiu do local.

Leia também

Adolescente é morto a tiros em Cabo Frio, na Região dos Lagos

Polícia Militar apreende drogas e munições em Saquarema



As jovens foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé, mas Maria Eduarda veio a óbito devido aos graves ferimentos, com múltiplas fraturas, incluindo uma fratura craniana, no tórax, bacia e ombro. A outra vítima, que sofreu fraturas na tíbia e no punho direito, além de escoriações, após o atendimento inicial na unidade de saúde, foi transferida para tratamento em um hospital particular a pedido da família.

Através de uma ação integrada entre Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e a Central de Monitoramento de Búzios, o veículo foi localizado às 13h, e o suspeito encaminhado à 127ª DP (Búzios) para investigação. O caso segue em apuração para esclarecer as circunstâncias do crime.