Polícia Civil do Rio prende envolvido em roubo de carga com 10 mil munições

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na madrugada deste domingo (12), um dos envolvidos no roubo de uma carga com 10 mil munições, que ocorreu em abril de 2024, no bairro da Pavuna, Zona Norte do Rio.

Jorge Lucas Moreira Cortez, de 31 anos, foi localizado a partir de levantamentos de inteligência e monitoramento da equipe da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC). Ele já possuía uma longa ficha criminal, com pelo menos oito anotações.

Em nota, a Polícia Civil informou que a prisão ocorreu quando o homem estava em um bar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Leia também

Torcedor do Fluminense é morto a facadas na frente da família, em Anchieta

Funcionário terceirizado da Águas do Rio morre após ser baleado durante conflito na Zona Norte



A ação faz parte da Operação Torniquete, que tem o objetivo de reprimir os roubos, furtos e receptações de cargas e veículos, reduzindo os índices por meio da captura de indivíduos que atuam nessas modalidades criminosas.

O crime

Na noite do crime, o preso e seus comparsas invadiram as instalações de uma transportadora, roubando as munições de diferentes calibres.

A carga foi levada para o Complexo do Alemão e tinha como objetivo abastecer e fortalecer belicamente o Comando Vermelho (CV), fação criminosa que explora a comunidade.

No decorrer do inquérito, os criminosos foram identificados e tiveram suas prisões decretadas. Além dele, outros criminosos foram presos durante uma operação da polícia em maio do ano passado.

Jorge Lucas é alvo de oito investigações da Polícia Civil do Rio, em diferentes delegacias, pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e roubo de cargas.

A prisão foi registrada com cumprimento de mandado de prisão por roubo de carga majorado e associação criminosa.