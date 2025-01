Funcionário terceirizado da Águas do Rio morre após ser baleado durante conflito na Zona Norte

Um homem, funcionário terceirizado da Águas do Rio, foi baleado enquanto criminosos e policias militares trocavam tiros no Complexo da Pedreira, Zona Norte do Rio.

A vítima identificada como Daniel Vitório — que não trabalhava no momento do ocorrido — não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na noite deste sábado (11).

Daniel chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e até passou por cirurgia. Os amigos mobilizaram pedidos de doação de sangue nas redes sociais para ajudá-lo, porém, Daniel faleceu.

O 41º BPM (Irajá) informou que enquanto agentes patrulhavam a Estrada de Botafogo viram dois homens armados em uma moto, que atiraram nos militares e houve conflito. Os dois criminosos escaparam e usaram dois ônibus para bloquear a via. Os PMs removeram os veículos.

Leia também:

Incêndio no camelódromo da Uruguaiana: Fogo atinge lojas no Centro do Rio; vídeo

Mega-Sena acumula para R$ 34 milhões



Um PM ficou ferido durante a operação, levado para um atendimento médico e foi liberado logo em seguida. Um dos suspeitos foi baleado e encaminhado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, e morreu ali mesmo.

Agentes receberam a informação de outro homem que deu entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar. A região segue com o policiamento reforçado.

A empresa Rio Service informou à Águas do Rio sobre o funcionário baleado e morto.

A Águas do Rio informou em nota que "o funcionário não estava prestando serviço para a concessionária no momento do incidente. A empresa lamenta o ocorrido e se solidariza com parentes e amigos".