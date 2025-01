Influenciadora digital é detida por receptação e infrações de trânsito

A influenciadora digital Thamires Falcão da Fonseca, de 29 anos, foi presa em flagrante, ontem (10) por receptação e infrações de trânsito pelos agentes da 29ª DP (Madureira). A influenciadora foi detida no Méier enquanto dirigia um Jeep Renegade cinza.

O carro foi comprado através de um financiamento fraudulento, mediado por uma agência de automóveis na Estrada Intendente Magalhães, em Vila Valqueire, na Zona Oeste, segundo a investigação. A transação foi efetuada em nome de uma vítima que nem sabia da negociação, e por fim denunciou à delegacia o ocorrido.

No mesmo dia, algumas horas antes de ser detida, Thamires postou nas redes sociais em tom de zombaria com sua mãe que a Polícia Civil a estava investigando.

Ela estava com quatro crianças no carro — sem cinto de segurança, entre elas uma no banco da frente. Ela foi autuada por dirigir sem habilitação e gerar perigo de dano.

A Polícia civil ainda afirma que Thamires já possui passagem por receptação, mas investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema fraudulento.