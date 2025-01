Homem, obreiro da igreja, é morto por traficantes após usar camisa preta na Zona Norte

Um homem, de 40 anos, foi morto, na noite de ontem (10), a tiros na comunidade Catiri. A Polícia Militar informou que os disparos foram causados pelos criminosos — que estavam em um carro — na rua Capitão Bonito, Bangu.

De acordo com relatos e um vídeo que circula pelas redes, a vítima, identificada como Francisco de Assis Ricardo de Almeida, estava parada em frente à igreja da qual ele era membro.

Segundo informações, traficantes da Vila Kennedy o teriam matado pelo fato de estar vestindo uma blusa preta.

Algumas testemunhas aparecem no vídeo dizendo que Francisco estaria na igreja para fazer um projeto com outros membros. Também disseram na gravação que ele era obreiro da igreja.

A facção do Comando Vermelho (CV) e a milícia tem disputado território na região, por conta disso, os traficantes teriam proibido o uso da camisa preta pois milicianos costumam usar a cor durante confrontos.

Leia mais:

Corpo de jovem morta após incidente em procedimento médico será sepultado neste sábado

Homem morre após tentativa de assalto em ônibus no Centro do RJ; vídeo

Por volta das 20h, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas infelizmente a vítima já estava morta quando os agentes chegaram. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte; uma perícia foi realizada no local, as autoridades buscam apurar a autoria e a motivação do crime.