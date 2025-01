Polícia prende acusado de duplo homicídio em operação de inteligência em Niterói; vídeo

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), sob a coordenação do delegado assistente Dr. Mário Lamblet, realizaram, ontem (10), a prisão de Carlos de Santana, conhecido como "Cowboy", acusado de duplo homicídio qualificado. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Linhares, no Espírito Santo.

Carlos de Santana, identificado como integrante do tráfico de drogas em Linhares, é acusado de atrair um adolescente de 14 anos para uma emboscada, sob a suspeita de que ele seria informante da polícia. No local, além do jovem, os criminosos executaram também seu irmão mais novo, de apenas 12 anos, com o objetivo de eliminar testemunhas e garantir a impunidade do crime.

Após os homicídios, Carlos fugiu do Espírito Santo e foi localizado no Centro de Niterói graças a uma operação de inteligência que contou com a participação de várias equipes, incluindo o Setor de Capturas, o Grupo de Investigação Criminal (GIC), o Serviço de Inteligência Policial (SIP) e a Superintendência de Busca e Escolta (SBE).

Concluídos os procedimentos legais, o acusado será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça o pedido à população para colaborar com informações que auxiliem no combate ao crime. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (21) 98596-7156, com garantia de sigilo absoluto.





Divulgação