Mulher é encontrada morta em praia de Mangaratiba, na Costa Verde

As investigações estão com a 165ª DP (Mangaratiba) - Foto: Divulgação/PCERJ

As investigações estão com a 165ª DP (Mangaratiba) - Foto: Divulgação/PCERJ

Familiares de Danielle da Silva afirmaram que procuravam por ela desde a noite de quarta-feira (8), após uma discussão entre ela e o marido da casa onde moravam, na localidade conhecida como Cachoeira Dois.

Parentes chegaram a divulgar o desaparecimento nas redes sociais. Ainda segundo a família, no dia seguinte ao desaparecimento eles encontraram uma mochila com roupas, um celular e os documentos dela no caminho de casa. Danielle teria saído durante um temporal, logo após a discussão.

Leia também:

Homem com deficiência intelectual é morto ao reagir a assalto na Baixada Fluminense

Bope e Choque fazem operação no Complexo da Maré



Também segundo os parentes, após o recolhimento do corpo eles foram informados que Danielle tinha marcas de pauladas no rosto e estava sem alguns dentes. A família acredita que ela foi morta pelo companheiro, que já teria agredido a mulher em outras ocasiões.

As investigações estão com a 165ª DP (Mangaratiba), que já ouviu parentes e o companheiro de Danielle. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer os fatos.