Homem com deficiência intelectual é morto ao reagir a assalto na Baixada Fluminense

Um homem com deficiência intelectual foi baleado e morto após reagir a um assalto no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo, Baixada Fluminense, na manhã desta quinta-feira (9).

Leonardo Figueiredo Aparício, de 39 anos, era conhecido pelos moradores do bairro e gostava de usar roupas de agentes de segurança. No momento do crime, ele segurava um cacetete de plástico e utilizava uma espécie de colete por cima da blusa.

De acordo com Rosana Aparício, tia de Leonardo, ele tinha acabado de sair de uma consulta médica no posto de saúde do bairro. Segundo ela, Leonardo era como uma criança, ajudava a todos e sempre foi muito carinhoso.

Leia também

Operações simultâneas do 12° BPM prendem dois suspeitos de tráfico de drogas

Polícia Civil prende homem acusado de estuprar a enteada e mais duas menores em SG



"Todo mundo conhecia ele no bairro. Ele ajudava as pessoas, era como uma criança. Um menino especial. Foi um absurdo o que aconteceu. Estou arrasada, não estou nem acreditando. Ele foi um filho pra mim", disse a tia entrevista ao portal g1.

"Eu estou muito mal, me acabei de chorar. Eu que andava com ele, era acompanhante dele em tudo que é hospital, porque ele tinha que ter uma pessoa para provar que ele era especial. Era um menino carente, uma criança mesmo", completou Rosana, que completou dizendo que só não estava com ele no momento pois estava voltando de viagem.

Leonardo completaria 40 anos no mês de abril. O corpo do rapaz foi levado para o IML do município, onde aguarda para ser liberado para o velório. A família ainda não tem informações sobre a cerimônia.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares do 39° BPM (Belford Roxo) foram acionados para uma ocorrência de homicídio, no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo, nesta quinta-feira (9).

"De acordo com o comando da unidade, a vítima estava em um ponto de ônibus, quando foi alvo de uma tentativa de assalto. O homem tentou reagir e foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados por um dos assaltantes. De imediato, a área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)".