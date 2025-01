Bope e Choque fazem operação no Complexo da Maré

Durante as ações no interior da comunidade, foi apreendido um carregamento de lança-perfume - Foto: Divulgação - PMERJ

Durante as ações no interior da comunidade, foi apreendido um carregamento de lança-perfume - Foto: Divulgação - PMERJ

O Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, é alvo de uma operação da Polícia Militar nesta sexta-feira (10), com o objetivo de combater o crime organizado na comunidade.

As comunidades Nova Holanda, Parque União e Vila Joaniza estão sendo monitoradas por equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e outras unidades especializadas. Até o momento, não há informações sobre feridos durante a operação.

Leia também:

Operações simultâneas do 12° BPM prendem dois suspeitos de tráfico de drogas

Pássaros silvestres são apreendidos em Niterói

Durante as ações no interior da comunidade, foi apreendido um carregamento de lança-perfume. Em outra área do Complexo da Maré, agentes do Batalhão de Choque localizaram um imóvel usado para armazenar e fabricar drogas e armas.

A operação tem como foco a captura do traficante Thiago da Silva Folly, conhecido como TH da Maré. De acordo com informações da Inteligência e dados investigativos obtidos pela Polícia Civil, os criminosos que atuam na região são responsáveis por diversos casos de roubos de cargas e veículos, além de abrigarem desmanches ilegais de automóveis.