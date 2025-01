Operações simultâneas do 12° BPM prendem dois suspeitos de tráfico de drogas

Ações simultâneas da PM em Niterói e Maricá resultaram na prisão de dois suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas - Foto: Divulgação

Ações simultâneas da PM em Niterói e Maricá resultaram na prisão de dois suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas - Foto: Divulgação

Policiais Militares do 12º BPM de Niterói e Maricá realizaram operações simultâneas na tarde da última quinta-feira (9) contra o tráfico de drogas na região.

Na primeira ocorrência, equipes do 12° BPM de Niterói, em patrulhamento na comunidade conhecida como "Sabão", tiveram a atenção voltada para um suspeito armado que estava correndo. Os agentes realizaram um cerco e conseguiram deter o homem, que portava uma pistola e farto material entorpecente.

Com os suspeitos foram apreendidos: 1 pistola; 1.530 pedras de crack; 336 invólucros de maconha; 143 pinos de cocaína; 19 munições intactas; 2 radiotransmissores e R$ 161,00 em espécie.

O suspeito foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima para atendimento, pois tinha escoriações pelo corpo. Logo após, foi levado à 76ª DP (Centro) para registro e autuação.

Os agentes apreenderam 1 pistola, 2 radiotransmissores e farto material entorpecente | Foto: Divulgação

Na segunda ocorrência, também registrada na última quinta-feira (9), em Niterói, os agentes estavam em patrulhamento e apreenderam farto material entorpecente no Morro do Estado.

Após breve confronto com os policiais, o suspeito fugiu, deixando no local grande quantia de material entorpecente, radiotransmissor e uma tornozeleira eletrônica.

Os agentes apreenderam farto material entorpecente no Morro do Estado | Foto: Divulgação

Já em Maricá, uma terceira ocorrência de tráfico ilícito de drogas também foi registrada pelo 12°BPM na tarde de quinta-feira (9), durante patrulhamento pela Rodovia Amaral Peixoto, em Ponta Grossa.

Os agentes, ao intensificarem as abordagens a motociclistas, teriam recebido informações do Centro Integrado de Operações de Segurança-Pública (CIOSP-MARICÁ), de que uma motocicleta Twister prata seria suspeita de clone e estaria trafegando na via citada.

Foi realizada a abordagem onde, após revistar a bag que estava com o motociclista, foi encontrado farto material entorpecente. O suspeito foi conduzido à 82ªDP (Maricá) para registro e autuação.