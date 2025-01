PM prende homem com arma e drogas em Maricá

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (8), após uma operação do 12º BPM no bairro Inoã, em Maricá. O suspeito, de 35 anos, foi flagrado com grande quantidade de entorpecentes e uma pistola de uso restrito, após tentar fugir ao perceber a aproximação dos policiais.

A ação teve início por volta das 14h08, quando a equipe recebeu uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas na Travessa Fernando Mendes, na comunidade do Risca Faca. Durante patrulhamento na área, os policiais avistaram indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da guarnição, os suspeitos fugiram, mas um deles foi alcançado pelos policiais, que realizaram a abordagem.

Com o acusado, foram encontrados uma pistola calibre 9mm, 1.589 pedras de crack, 334 invólucros de maconha, 229 pinos de cocaína, um carregador com 35 munições de 9mm e dois radiotransmissores

O acusado possui duas anotações criminais por roubo e foi autuado em flagrante por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado à 82ª DP (Maricá) para registro da ocorrência e permanece à disposição da justiça.