Detro-RJ começa a implementar biometria facial em vans intermunicipais

As primeiras vans intermunicipais equipadas com a tecnologia começaram a circular nessa segunda-feira (06/01) - Foto: Divulgação

O Detro-RJ e a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM) deram início ao calendário oficial para implementação da biometria facial na frota complementar fluminense. As primeiras vans intermunicipais equipadas com a tecnologia começaram a circular nessa segunda-feira (06/01) em linhas da região metropolitana e arredores, marcando a primeira fase de um processo que será concluído gradualmente até outubro deste ano.

A biometria, que permitirá uma maior capacidade de auditoria sobre os dados do sistema de bilhetagem fluminense, será utilizada principalmente para coibir fraudes e o uso indevido de benefícios sociais como o cartão Bilhete Único Intermunicipal (BUI). O novo modelo já vem demonstrando ser eficaz na identificação de irregularidades desde a metade do ano passado, quando algumas vans reguladas passaram a rodar com o validador biométrico em caráter de teste, o que representou uma economia de cerca de R$ 40 mil diários aos cofres públicos.

"A iniciativa é essencial porque, além de cumprir um Decreto Estadual, permite verificar, em tempo real, se o passageiro é o titular do cartão em uso, combatendo práticas irregulares, como empréstimos ou vendas de créditos do BUI, que é pessoal e intransferível. É uma garantia importante para o passageiro, para o permissionário e para o Estado. Todos saem ganhando com a utilização correta do equipamento", destacou o secretário Washington Reis.

O calendário de implementação publicado através da portaria do Detro-RJ de número 1846/2024 divide a frota de vans intermunicipais fluminenses, por região atendida, em dez lotes distintos, sendo a metropolitana a primeira a ter seus veículos equipados com o validador. Um curso obrigatório de capacitação em biometria facial também está sendo disponibilizado para que permissionários e motoristas auxiliares possam orientar os passageiros sobre como se posicionar diante do equipamento e como passar o cartão da maneira correta.

"A implementação da biometria vem para se somar aos esforços da fiscalização no combate a gastos irregulares, respeitando um Decreto Estadual de 2016 que a atual gestão está colocando em prática. Com mais essa tecnologia, poderemos observar caso a caso o uso de benefícios sociais na bilhetagem e preservá-los para aqueles que realmente precisam e têm direito, ao mesmo tempo que evitamos gastos indevidos que pesem no bolso de todos", finalizou o presidente do Detro-RJ, Leonardo Matias.

Veja o calendário de instalação da Biometria Facial

Lote I (58 veículos em sete linhas): 06 a 31 de janeiro

Linhas M510; M518; M519; M520; M521; M522 e M529.

Lote II (57 veículos em oito linhas): 03 a 28 de fevereiro

Linhas M524; M525; M526; M533; M534; M535; M536 e M550.

Lote III (53 veículos em cinco linhas): 06 a 31 de março

Linhas M509; M527; M528; M530 e M531.

Lote IV (47 veículos em seis linhas): 01 a 30 de abril

Linhas M500; M508; M532; M543; M558 e M561.

Lote V (59 veículos em sete linhas): 05 a 30 de maio

Linhas M501; M502; M504; M505; M507; M517 e M37.

Lote VI (56 veículos em duas linhas): 02 a 30 de junho

Linhas M503 e M514.

Lote VII (65 veículos em nove linhas): 01 a 31 de julho

Linhas M538; M540; M546; M548; M551; M552; M554; M555 e M556.

Lote VIII (60 veículos em nove linhas): 01 a 29 de agosto

Linhas M100; M101; M301; M302; M303; M304; M557; M559 e M560.

Lote IX (65 veículos em 34 linhas): 01 a 30 de setembro

Linhas M103; M106; M109; M110; M111; M112; M113; M114; M115; M116; M117; M120; M121; M122; M123; M124; M125; M126; M128; M130; M131; M133; M134; M136; M137; M138; M200; M201; M204; M206; M208; M210; M211 e M212.

Lote X (11 veículos em seis linhas): 01 a 06 de outubro

Linhas M213; M214; M215; M216; M217 e M218.