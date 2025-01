Parque RJ São Gonçalo: Antigo piscinão está com obras avançadas

O Parque RJ São Gonçalo, projeto que está em desenvolvimento no espaço onde ficava o antigo Piscinão, irá contar com estacionamentos com mais de 150 vagas para carros. Além disso, visando a acessibilidade, haverá vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs). Um elevador também será instalado no prédio administrativo e rampas de acesso serão construídas em diversos pontos, também para garantir o acesso de pessoas com deficiência no local.

O Parque RJ será um espaço de lazer e recreação com mais de 35 mil metros quadrados. A obra está sendo executada pela Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado. O projeto possui um investimento de mais de R$ 44 milhões e foi elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo.

A obra está sendo executada pela Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado | Foto: Divulgação/ Fabio Guimarães

O local será transformado em uma grande área de lazer com skate park, ciclovia, cascatas, quadra poliesportiva, quadra de areia, campo de futebol, área de convivência para piquenique, pista de atletismo, área de eventos para shows e atividades culturais para até 15 mil pessoas, parque infantil, academia de jovens e idosos, espaço de memórias (para interação no local), prédio administrativo e banheiro.

Além disso, foi construído um sistema de irrigação que contará, através de uma parceria com a concessionária Águas do Rio, com águas de reuso, garantindo áreas verdes no Parque RJ, assegurando economia e sustentabilidade.

O prefeito Capitão Nelson destacou a importância do novo projeto. “Essa obra está acontecendo graças ao apoio do governador Cláudio Castro. Estamos construindo um local que vai ser acessível para todos. É muito importante que a população gonçalense possa contar com um espaço como esse no município”, afirmou.