Criminosos com uniformes falsos da Light são presos em flagrante roubando cabos no Rio

Seis homens com uniformes da Light foram presos roubando cabos subterrâneos no Centro do Rio - Foto: Reprodução/TV Globo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante na madrugada desta quarta-feira (8), 6 homens com uniformes da Light roubando cabos subterrâneos no centro da cidade. A prisão faz parte da Operação Torniquete [conjunto de ações contra roubos no estado].

A Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) vinha monitorando a quadrilha há meses e preparou um cerco para prender os criminosos. No momento da abordagem, um dos integrantes foi visto saindo de um bueiro com cabos que haviam sido furtados momentos antes do flagrante.

“A audácia do grupo impressionava: vestidos com uniformes falsos da Light, os criminosos utilizavam veículos disfarçados com logomarcas da empresa e até apresentavam ordens de serviço fraudulentas para não levantar suspeitas”, afirmou a delegacia especializada.

Ladrões de cabos são presos em flagrante | Foto: Reprodução/TV Globo

Nos veículos utilizados pela quadrilha, os agentes encontraram toneladas de fios de cobre, materiais de uso exclusivo da concessionária.

Ainda segundo a DDSD, um policial militar estava envolvido no esquema, atuando como segurança do grupo enquanto o crime era cometido.

Outro ponto revelado pela operação foi que um dos integrantes presos em flagrante já estava respondendo em liberdade pela mesma prática criminosa.

Segundo informações da Light, os cabos furtados eram responsáveis por alimentar pontos estratégicos e essenciais da cidade, como o Tribunal de Justiça e hospitais.

Os seis presos, incluindo o policial militar, foram autuados pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. As investigações continuam para identificar compradores do material furtado, além de outros envolvidos na organização.

Ações criminosas pela cidade

Essa não foi a primeira vez que criminosos com uniformes da Light cometem crimes pela cidade. Em dezembro do ano passado, uma quadrilha fortemente armada, também usando uniformes da Light, mataram o policial penal Henry dos Santos Oliveira, de 51 anos, com um tiro na cabeça, durante uma tentativa de assalto em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Na época, a concessionária Light também divulgou uma nota se posicionando sobre o uso de seus uniformes pelos criminosos durante a ação, destacando que repudia qualquer atitude violenta ou desvio de conduta, reforçando seu compromisso com o Código de Ética, que é adotado por todos os seus profissionais e pelas equipes das instituições terceirizadas parceiras.

A Light também mencionou que, ao longo do ano, alguns veículos da empresa e a base de uma terceirizada foram vítimas de assaltos, sendo levados materiais e uniformes. Além disso, se mostrou disposta a ajudar nas investigações.