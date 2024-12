Policial penal é morto em tentativa de assalto por criminosos com uniformes da Light

Criminosos fortemente armados, que usavam uniforme da Light, mataram o policial penal Henry dos Santos Oliveira, de 51 anos, com um tiro na cabeça, durante uma tentativa de assalto, nesta quinta-feira (19), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Segundo informações de testemunhas, cerca de cinco homens armados, usando roupas da Light e armados com pistolas e fuzis, anunciaram o assalto em um depósito de bebidas. Os criminosos usaram dois veículos com placas não identificadas durante a ação.

Câmeras de segurança do local registraram o momento em que o policial chega na cena do crime em uma moto e tenta falar com os assaltantes, mostrando que também estava armado com uma pistola em sua cintura. Os outros criminosos que estavam dentro do estabelecimento, ao notarem a presença do policial, correram e atiraram contra Henry, que morreu na hora.

Testemunhas alegam que a vítima acreditava que os criminosos usavam ‘armas de gel’ e não notou que ocorria um assalto.

Além de Henry, a ação criminosa deixou outra vítima: o vizinho do depósito assaltado, que foi atingido na perna direita e socorrido ao Hospital Pedro II, onde se encontra em estado de saúde estável.

A perícia já foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o crime.O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Pronunciamento

Por meio de nota, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que lamenta a morte do agente e que acompanha o caso.

A Polícia Civil também divulgou uma nota sobre o caso: "Os agentes estão em busca de imagens de câmeras de segurança que registraram o crime e de testemunhas para identificar os autores do crime", diz a nota.

Além das forças policiais, a concessionária Light também divulgou uma nota se posicionando sobre o uso de seus uniformes pelos criminosos durante a ação, destacando que repudia qualquer atitude violenta ou desvio de conduta, reforçando seu compromisso com o Código de Ética, que é adotado por todos os seus profissionais e pelas equipes das instituições terceirizadas parceiras.

A Light também mencionou que, ao longo do ano, alguns veículos da empresa e a base de uma terceirizada foram vítimas de assaltos, sendo levados materiais e uniformes. Além disso, se mostrou disposta a ajudar nas investigações.