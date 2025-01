Caixa de distribuição elétrica "pendurada" em poste gera transtorno a moradores do bairro Antonina

Moradores da Avenida Vereador Doutor Manoel de Lima, no Bairro Antonina, em São Gonçalo, estão preocupados diante do risco de queda de uma caixa de distribuição elétrica [também conhecida como quadro de distribuição], localizada em um poste na altura do nº 150. Segundo relatos, a estrutura já está "solta" há mais de três anos e até agora nada foi feito para solucionar o problema, que vem causando risco aos pedestres e também aos motoristas que passam pelo local e até mesmo deixam seus carros estacionados embaixo do poste em questão.

"Isso já está assim, solto, há mais de três anos. Logo na semana que quebrou, nós ligamos para a Enel, fizemos ocorrência, e eles perguntaram, na época, se estávamos sem energia. Respondemos que não, que em relação à luz estava tudo normal, e aí então falaram que mandariam o pessoal para resolver essa questão, mas até hoje não apareceu ninguém", contou o morador Carlos Alberto.

1/2 | Foto: Layla Mussi

2/2 | Foto: Layla Mussi





"É um risco diário que a gente corre, dessa caixa cair em cima de um carro, machucar alguém, ou até mesmo estourar depois de uma chuva forte, principalmente em época de muita ventania, temporal, ela fica balançando e o perigo é ainda maior", completou o morador.

Procurada pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a Enel Distribuição Rio informou que equipes foram enviadas aos locais mencionados para inspeção e técnicos deverão realizar as trocas até o fim do próximo mês.