Baile Funk irregular é interrompido em Niterói

Agentes da Prefeitura de Niterói e policiais militares interromperam um baile funk irregular que acontecia na Praia de Charitas, em Niterói, nesse domingo (05). O evento foi batizado como 'Tardezinha de Verão" e contava com a apresentação de diversos artistas.

De acordo com a prefeitura da cidade, o evento não tinha autorização para acontecer e foi interrompido sem nenhum incidente.

O público, atraído para o local com a promessa de uma festa com equipe de som e apresentação de cantores das 11h às 23h, foi dispersado sem causar problemas. Os policiais permaneceram no local para que o evento não retomasse.

Ninguém foi preso na ação.