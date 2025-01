Homem é preso no Rio após mostrar órgão genital para passageira em ônibus

O passageiro de um ônibus BRT foi preso neste sábado (04) após ser flagrado expondo seu órgão genital para uma mulher dentro do coletivo. O caso aconteceu na altura de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, em uma das estações do coletivo. Uma arma branca foi apreendida com ele.

Segundo agentes do programa BRT Seguro, o suspeito estava sentado e mostrou as partes íntimas para uma mulher que estava próxima a ele. O marido da vítima percebeu a ação e acionou os agentes. Segundo testemunhas, outros passageiros que estavam no ônibus detiveram o suspeito até a chegada dos agentes.

Ele foi levado para a 43ª DP (Sepetiba), ouvido e autuado por ato obsceno. Segundo a Polícia Civil, ele assinou termo circunstanciado e o caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim). Com ele, foi apreendido uma faca.