Corpo é abandonado em geladeira na Avenida do Contorno, em Niterói

Motoristas que cruzavam a Avenida do Contorno, no Barreto, em Niterói, encontraram um corpo abandonada às margens da rodovia na última sexta-feira (03). O cadáver estava no interior de uma geladeira velha abandonada no local e apresentava sinais avançados de decomposição. A identidade da vítima ainda está sendo apurada pela Polícia Civil, que investiga o caso.

Os bombeiros não foram acionados para o caso. A Polícia Militar informou que o Batalhão local foi acionado e, no local, constatou o encontro de cadáver. O espaço foi preservado até a chegada da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que realizou a perícia. Procurada, a unidade informou que "os agentes realizam diligências para esclarecer todos os fatos".

