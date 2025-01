Tragédia: Morte de menina de seis anos em Itaboraí foi planejada pela própria mãe

A morte de uma menina de apenas seis anos, no bairro do Sossego, em Itaboraí, teve um desfecho surpreendente. As investigações feitas por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) apontaram que ela foi vítima de maus tratos pela própria mãe, que a deixou cerca de um mês alimentação, o que provocou a morte por inanição, segundo os exames preliminares feitos pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e legistas do Instittuto Médico Legal (IML).

Crime planejado - Segundo as investigações da polícia, o crime foi planejado com antecedência pela mãe, que teria problemas psicológicos. Segundo informações da Polícia Civil, os vizinhos acionaram agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) após notarem que que a mãe e a criança não saíam de casa desde o Natal, além de perceberem um cheiro forte vindo da residência.

A proprietária do imóvel até tentou entrar na casa, mas sem sucesso. Agentes da especializada foram até o local, entraram na residência e encontraram o corpo da criança já em um avançado estado de decomposição, na última sexta-feira (6).

Ainda de acordo com a Civil, a mãe ainda tinha um caderno com anotações e contagem regressiva para o homicídio. A data em que aconteceu o crime, no entanto, não foi informada.