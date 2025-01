Polícia encontra cocaína e maconha escondida em telhado de escola em Cabo Frio

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 25º BPM (Cabo Frio) apreenderam uma grande quantidade de drogas no forro do telhado de uma escola em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na noite de sábado (4).

Os agentes encontraram 2.175 pinos de cocaína e 425 buchas de skank. A ação foi realizada na Rua Panamá, bairro Jardim Nautilus.

Nenhuma pessoa foi presa e todo o material foi apreendido e encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio).