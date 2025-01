"Surubão do Arpoador": polícia investiga orgia entre dezenas de homens no réveillon do Rio

Filmagens da cena de sexo coletivo no réveillon viralizaram nas redes sociais - Foto: Reprodução de vídeo/redes sociais

Filmagens da cena de sexo coletivo no réveillon viralizaram nas redes sociais - Foto: Reprodução de vídeo/redes sociais

A 12ª DP (Leblon) abriu, nesta sexta-feira (3), um procedimento para investigar uma orgia praticada por dezenas de homens no Arpoador, na Zona Sul do Rio, nas primeiras horas do ano novo. O ato sexual coletivo teve início na noite de réveillon e seguiu até o dia clarear.

Pela manhã, os homens foram filmados, e os vídeos acabaram viralizando nas redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais comentados da internet.

A partir das gravações, os policiais estão tentando identificar os homens que participaram do sexo em grupo. De acordo com o Artigo 233 do Código Penal Brasileiro, a prática de ato obsceno em lugar público ou espaços abertos coletivos é crime, podendo ocasionar detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Até o momento, porém, os investigadores não haviam identificado nenhum dos envolvidos.

Nas redes sociais, a orgia do Ano Novo está sendo chamada de “surubão do Arpoador”. O endereço aparece em diversos guias como o “melhor lugar para a prática de sexo a céu aberto” da cidade. No entanto, a orgia ocorria sempre à noite. Dessa vez, os frequentadores resolveram estendê-la até o amanhecer, chamando a atenção de quem chegou cedo ao Arpoador para praticar esportes.