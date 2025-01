Polícia identifica suspeito de atirar na cabeça de jovem por causa de pisão no pé no Rio

Kauan pisou no pé do traficante, pediu desculpas mas ainda assim foi baleado na cabeça - Foto: Reprodução

Kauan pisou no pé do traficante, pediu desculpas mas ainda assim foi baleado na cabeça - Foto: Reprodução

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense identificou Márcio Lucas Rosa de Sousa, de 31 anos, como o traficante que baleou um jogador de futebol de 18 anos no Réveillon. A polícia afirmou ainda que o homem tem condenações por tráfico e roubo e estava em liberdade desde de janeiro de 2024.

A polícia investiga a versão de que o criminoso teria sido morto pelo 'tribunal do tráfico' após a repercussão do que aconteceu com Kauã Galdino Florêncio Pereira. O jovem pisou no pé do traficante, pediu desculpas mas ainda assim foi baleado na cabeça. Ele teve morte cerebral confirmada na última sexta-feira (3).

Leia também

Polícia Civil prende traficante do PCC em praia de Búzios

Quatro homens são presos em flagrante por furto de cabos no Recreio dos Bandeirantes



Segundo a polícia, Márcio cumpriu 8 anos de prisão por tráfico e roubo. A identificação foi possível através do uso de software de reconhecimento facial pelo Instituto de Identificação Félix- IIFP da Secretaria de Polícia Civil.

As investigações seguem para localizar o paradeiro do suspeito e a Delegacia de Homicídios ainda considera a hipótese de que ele tenha sido morto, mesmo que o corpo ainda não tenha sido encontrado.

A família de Kauã optou por doar os órgãos do rapaz. A captação deve acontecer ainda neste sábado (4).