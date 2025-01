Quatro homens são presos em flagrante por furto de cabos no Recreio dos Bandeirantes

Na madrugada desta sexta-feira (3), quatro homens foram presos em flagrante por furtar cabos de energia por policiais militares do 31° BPM (Barra da Tijuca) na Zona Oeste do Rio. De acordo com a PM, um dos criminosos é suspeito de participar de um arrastão no BRT no sábado (28).

Informações através do Disque Denúncia foram fornecidas a Agentes do Bairro Presente Recreio, que flagraram o instante em que três homens colocavam cabos de cobre dentro de um veículo. O quarto suspeito estava dentro da galeria subterrânea da concessionária de rede elétrica.

Cerca de 70 metros de cabos de cobre foram recuperados. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Leia mais

Policial Civil que teria ameaçado a jornalista Natuza Nery é afastado de suas funções

Manoel Carlos, autor de novelas, sofre piora no quadro de saúde aos 91 anos

Com duas anotações criminais — uma por roubo à mão armada e outra pela Lei Maria da Penha — o suspeito por arrastão do BRT dias antes foi identificado como João Victor de Oliveira da Silva, de 21 anos.