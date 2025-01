Manoel Carlos, autor de novelas, sofre piora no quadro de saúde aos 91 anos

Um dos principais autores da teledramaturgia brasileira, Manoel Carlos, teve uma piora no seu quadro de saúde. Portador da doença de Parkinson, o escritor, de 91 anos, teve "comprometimento motor e cognitivo agravados" nos últimos meses, de acordo com uma nota oficial divulgada nesta sexta (03) pela produtora artística Boa Palavra, gerida pela família de Manoel.

"Ele está sob cuidados médicos especializados e recebe suporte integral de sua mulher, Bety, e da filha, Júlia, em um ambiente tranquilo e protegido. A família agradece o carinho e solicita que visitas sejam evitadas. Atualizações serão divulgadas se necessário", informou a produtora.

De acordo com a Dra. Roberta Zani, médica responsável por acompanhar o quadro de Manoel, a equipe médica e a família estão "focados no manejo dos sintomas para garantir o máximo de conforto neste momento delicado". A atriz Júlia Almeida, filha do autor, informou que o pai chegou a passar por uma cirurgia por conta do quadro, mas passa bem.

Leia também:

➢ Ex-BBB Deniziane Ferreira se envolve em polêmica com pousada em Maracaípe

➢ Maíra Cardi perde bebê e desabafa: "Vazio que não se explica"

"No final de dezembro do ano passado, passou por uma cirurgia, mas se recupera bem e em casa. Está com cuidadoras, uma equipe médica completa, ao lado da minha mãe, com quem ele decidiu ficar", disse Júlia, em um vídeo postado no seu perfil do Instagram. Na publicação, ela aproveita para pedir respeito durante o momento delicado.

"Ele pediu algumas coisas, que não vem ao caso. Mas uma das coisas foi esse recolhimento. Ele é assim, não é uma pessoa de grandes saídas, de falar, de fofoca. Sempre foi uma pessoa discreta e assim que eu vou manter. E também é minha prioridade lidar com isso. Por isso, estou aqui pedindo para vocês, para que por favor respeitem nosso momento. Muito obrigada. Qualquer outra informação será passada pela nossa assessoria de imprensa ou pelo nosso jurídico", disse Júlia, no vídeo.

Conhecido pelo apelido Maneco, o autor começou a trabalhar com teledramaturgia nos primeiros anos da televisão no Brasil, na década de 50. Desde então, assinou várias produções aclamadas pelo público, como "Laços de Família", "Mulheres Apaixonadas" e "Por Amor". Seu último trabalho na telinha foi a novela "Em Família, exibida pela TV Globo em 2014.