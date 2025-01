Homem é preso após atear fogo na casa da ex-companheira em São Gonçalo

Um homem acusado de tentar matar a ex-companheira e incendiar o imóvel onde ela morava foi preso pela Polícia Civil em São Gonçalo, na manhã desta sexta-feira (03). O suspeito, de 47 anos, foi localizado por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de São Gonçalo e era alvo de um mandado de prisão pelo crime.

Leia também:

➢ Morre jovem baleado na Baixada após pisar no pé de traficante

➢ Homem é preso após roubar papelaria em Niterói

Segundo as investigações, o acusado teria invadido a casa onde a vítima vivia e agredido a mulher com socos, antes de atear fogo à cama do quarto dela. Em seguida, ele fugiu do local e manteve a ex presa no imóvel enquanto as chamas se alastravam. Ainda de acordo com o relato da vítima, a vítima teria fica do lado de fora "contemplando" o incêndio.

Apesar dos ferimentos, a mulher sobreviveu e procurou a Delegacia para denunciar o crime. O suspeito vai responder por tentativa de feminicídio e será encaminhado para unidade do sistema prisional.