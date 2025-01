Morre jovem baleado na Baixada após pisar no pé de traficante

O Hospital Geral de Nova Iguaçu confirmou, nesta sexta (03), a morte de Kauan Galdino Florêncio Pereira, jovem de 18 anos que foi baleado na cabeça após um desentendimento com um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas em Queimados, na Baixada Fluminense. Ele estava internado desde a última quarta (01), mas sofreu morte cerebral na noite desta quinta (02), segundo boletim divulgado pela unidade de saúde.

Segundo testemunhas, Kauan pisou no pé do suspeito durante um baile funk na madrugada de Réveillon, o que teria dado início ao desentendimento. O autor do disparo seria um traficante conhecido na região como Testa de Ferro. Segundo o portal "g1", o suspeito teria sido executado pela facção criminosa de que fazia parte após o episódio. A informação, no entanto, ainda está sendo investigada pela Polícia Civil, que ainda está apurando a identidade do autor do crime.

Segundo a família de Kauan, ele era jogador de futebol amador e tinha acabado de receber a notícia de que seria convocado para integrar a Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército brasileiro. Ele passou a virada de ano com familiares e, durante a madrugada, foi para a casa de um tio. De lá, por volta das 3h, ele foi para o baile funk onde a confusão aconteceu.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) registrou o caso e segue investigando o crime.