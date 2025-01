PM retira 16 toneladas de entulhos juntados para formar 'barricadas' em São Gonçalo (vídeo)

A operação contou com um caminhão, um trator e até o veículo blindado conhecido porpularmente como 'Caveirão' - Foto: Divulgação/Polícia Militar

A operação contou com um caminhão, um trator e até o veículo blindado conhecido porpularmente como 'Caveirão' - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Policiais do 4º Comando de Policiamento de Área (4º CPA), unidade ao qual é subordinado o 7ºBPM (São Gonçalo), retiraram dezesseis toneladas de entulhos juntados para formar 'barricadas' em ruas do Jardim Catarina, em SG. A operação, que contou com apoio de um caminhão, um trator e até um veículo blindado da corporação conhecido popularmente como 'Caveirão', mobilizou cerca de 20 militares e aconteceu nessa sexta-feira (3).

Leia também:

Jovem baleada na cabeça por policiais da PRF, apresenta resposta a estímulos

Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, recebeu 659 pacientes durante todo o mês de dezembro

Uma das vias públicas que foi desobstruída na operação foi a Rua Grajaú, que fica ao lado de uma unidade da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). Antes da operação, uma grande quantidade de entulhos acumulados impedia a passagem de veículos pelo local. Segundo denúncias chegadas à polícia, os traficantes de drogas que atuam na região, ligados ao Comando Vermelho seriam os responsáveis pela colocação das barricadas em ruas da cidade para tentar dificultar as ações da forças de Segurança Pública.