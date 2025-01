Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, recebeu 659 pacientes durante todo o mês de dezembro

O centro de trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, recebeu 659 pacientes durante todo o mês de dezembro. O setor, que completou oito meses de operação, reduziu em até três horas o tempo de acesso ao atendimento especializado para estes pacientes da Região Litorânea, evitando o seu deslocamento para unidades de urgência e emergência de alta e média complexidade em São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro.

"No caso de pacientes politraumatizados, os primeiros minutos após o acidente são cruciais. Quanto menor o tempo de resposta, melhor o tratamento e o prognóstico. O projeto de implantação do Centro de Trauma no HERC, atendendo a nove municípios da Região dos Lagos, está cumprindo sua missão", garante o diretor do hospital, Mário Jorge Espinhara.

Os atendimentos subiram de 1.400 para dois mil por mês | Foto: Divulgação

Entre os pacientes atendidos neste período no CT do HERC estão vítimas de afogamento, queimadura, choques elétricos, mergulhos em águas rasas, acidentes em moto e carro e perfuração por arma branca (faca) ou por arma de fogo (tiro). O número de afogados e acidentes aumentam nesta época do ano com a chegada do verão e férias escolares. A região recebe mais de dois milhões de turistas.

O projeto do Centro de Trauma foi uma ação estratégica em saúde para uma das mais importantes regiões turísticas do Rio, cortada por autoestradas. O Governo do Estado investiu mais de R$ 2,6 milhões nas obras, que também aumentaram, de nove para 16, o número de leitos de terapia intensiva no HERC.

O Governo do Estado investiu mais de R$ 2,6 milhões nas obras, que também aumentaram, de nove para 16, o número de leitos de terapia intensiva no HERC | Foto: Divulgação

O Centro de Trauma, que conta com estrutura de ponta, mantém as portas abertas para socorros de emergência realizados pelo Corpo de Bombeiros e equipe paramédica das concessionárias de rodovias. Caso o paciente seja levado a alguma unidade satélite, o atendimento é solicitado pela central de regulação.

Entre os pacientes atendidos neste período, estão vítimas de afogamento, queimadura, choques elétricos, mergulhos em águas rasas, acidentes em moto e carro e perfuração por arma branca ou por arma de fogo | Foto: Divulgação

Com o aumento da estrutura, os atendimentos subiram de 1.400 para dois mil por mês, em média, sendo necessária a contratação de novos funcionários, resultando em um aumento de aproximadamente 20% da equipe hospitalar.