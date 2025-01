Jovem baleada na cabeça por policiais da PRF, apresenta resposta a estímulos

A jovem Juliana Leite Rangel, de 26 anos, baleada na cabeça por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na véspera do Natal, já apresenta resposta a estímulos. A sedação foi totalmente suspensa nesta quinta-feira (2).

De acordo com o boletim médico do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, a jovem, já consegue interagir com o ambiente e responde a estímulos, além de apresentar melhora clínica progressiva.

A Secretaria de Saúde de Duque de Caxias, informou que a equipe médica já iniciou a redução da ventilação mecânica, e que Juliana reage bem ao tratamento. Entretanto, o estado de saúde ainda é considerado grave.

Relembre o caso:

A jovem foi atingida por um disparo efetuado por policiais da Polícia Rodoviária Federal, quando trafegava pela Rodovia Washington Luís, por volta das 21h do dia 24 de dezembro. No veículo, estava a família de Juliana, o pai dela, Alexandre Rangel, atingido na mão, a mãe Dayse Rangel, o irmão Daniel e a namorada dele.

A família se deslocava de Belford Roxo em direção a Niterói, na Região Metropolitana do Rio, para passar o Natal ao lado de parentes. De acordo com o pai de Juliana, que conduzia o veículo, assim que notou a rápida aproximação do carro da PRF com a sirene ligada, deu a seta para encostar o carro. Nessa hora, os policiais efetuaram os disparos contra a família.

Ao todo, foram mais de 30 disparos, como apontam as testemunhas. Em um momento, ainda segundo Alexandre, um dos agentes assumiu o erro na abordagem para um colega. No primeiro momento, os policiais informaram que foram atingidos por tiros, mas a vítima nega e afirma não possuir uma arma.

Os policiais envolvidos na abordagem foram afastados de suas funções preventivamente. Em determinação da Corregedoria-Geral da corporação em Brasília, foi aberto um procedimento interno para investigar os fatos da ocorrência.