Polícia investiga execução de traficante que atirou contra jogador amador

Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) apuram se o traficante, conhecido como ‘Testa de Ferro’, acusado de atirar contra o jogador de futebol amador, após um pisão no pé, foi morto por comparsas.

As investigações apontam que o traficante seria o gerente do tráfico de drogas da comunidade São Simão, localizado em Queimados. Os disparos contra o jovem jogador, ocorreram no réveillon, na madrugada de quarta-feira (1º).

De acordo com as investigações da polícia, os chefes da facção criminosa estariam irritados com a atitude do criminoso e por isso, teriam determinado a execução do ‘Testa de Ferro’.