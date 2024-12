Polícia Civil identifica autor dos disparos que vitimaram turista morta em Vargem Pequena

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) identificou o autor dos disparos que vitimaram a turista Diely Silva. Ela morreu neste sábado (28/12), após o carro em que ela estava ser atacado por criminosos na comunidade do Fontela, em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio. O motorista do veículo ficou ferido.

Após operação nas comunidades do Fontela e Coroado, realizada nesta segunda-feira (30/12), juntamente com um amplo trabalho de inteligência e cruzamento de dados, os agentes da DHC conseguiram identificar um adolescente de 16 anos como o autor dos disparos.

Durante a investigação, ficou constatado que traficantes do Comando Vermelho, que exploram a localidade, estabeleceram a norma de que os motoristas que trafegam por ali devem estar com vidros abaixados, luz interna acesa e alerta ligado. Essa ordem foi imposta com o objetivo de se protegerem de uma possível investida de traficantes de facção rival.

No dia do crime, o motorista do veículo em que Diely estava, que não é do município do Rio de Janeiro e não conhece a localidade, tentou acessar a avenida Benvindo de Novaes por meio da comunidade do Fontela. O adolescente infrator, um dos responsáveis por desempenhar a função de segurança da facção, ao perceber a aproximação do automóvel com vidros fechados e sem alerta acionado, efetuou disparos contra o veículo, acertando o pescoço da turista e as costas do motorista.

Após a ação criminosa, o adolescente fugiu para o complexo da Penha, onde foi acolhido pela liderança da facção. Contra ele, já há um mandado de busca e apreensão pela prática de atos infracionais anteriores. As investigações seguem para apurar a participação de outros indivíduos.