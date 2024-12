Superstições no Ano Novo: Tradições e crenças que marcam a virada do ano

O termo Réveillon tem suas origens na França do século XVII, quando se referia às grandes festas realizadas pela nobreza, que duravam a noite toda. No entanto, naquela época, ainda não havia uma data definida para a celebração da virada de ano. Com a chegada de 2025, as pessoas já se preparam para a tradicional comemoração, comprando presentes, escolhendo a cor da roupa que usarão e decidindo qual prato levarão para a ceia de Ano Novo.

Outra forma de proteção bastante procurada são os cristais, conhecidos por suas propriedades energéticas | Foto: Layla Mussi

Em muitas famílias brasileiras, alguns costumes se repetem anualmente. É comum ver todos muito bem vestidos, em trajes brancos, reunidos na sala de casa com os parentes. Outros preferem celebrar em viagens, alugando casas com piscina para passar a virada com amigos, onde as bebidas muitas vezes superam a comida, e a ceia nem sempre é prioridade.

Leia também:

Réveillon Rio 2025: confira a programação da maior 'Virada do Mundo'

Rússia anuncia duas vacinas contra o câncer para distribuição gratuita em 2025

Independentemente do formato da festa, a escolha da cor da roupa para a virada de ano é uma das tradições mais importantes. Cada cor carrega um simbolismo, representando os desejos e aspirações para o ano que se inicia. O amarelo, por exemplo, é associado à atração de dinheiro, prosperidade e concentração, além de estimular a sabedoria e a lógica. Já o rosa é a cor do amor — seja ele romântico, autoconhecimento ou até mesmo realização pessoal.

Mikaeli Soares, de 18 anos, compartilhou sua superstição pessoal: sempre escolhe uma cor diferente a cada Ano Novo. “Eu sempre escolho uma cor para a virada, porque acredito que ela tem muito poder. No ano passado, usei verde e consegui um emprego. No anterior, usei amarelo, e por aí vai. O branco é bom para atrair coisas positivas, mas às vezes precisamos de algo mais. Paz é importante, mas outras coisas também são necessárias”, contou a jovem com um sorriso.

As superstições de Ano Novo fazem parte da cultura brasileira de diferentes formas. Algumas pessoas, por exemplo, aguardam a meia-noite para só então se sentarem à mesa e ceiar. Outras escrevem cartas de desejos para abrir e ler na próxima virada. Há também quem coloque um copo de sal grosso no canto da casa para afastar o mau olhado, ou use uma lingerie verde com a esperança de engravidar no ano seguinte.

Sal grosso | Foto: Divulgação/ depositphotos.com / ajafoto / Bons Fluidos

Muitas dessas crenças têm raízes nas religiões de matrizes africanas, como a Umbanda e o Candomblé. Práticas como vestir branco, jogar pétalas no mar e pular as sete ondinhas são exemplos de tradições que marcam o fim de ano no Brasil. O mês de dezembro é especialmente dedicado aos cultos que enaltecem os Orixás femininas, como Iemanjá e Iansã, figuras sagradas na religiosidade afro-brasileira. Iemanjá, em particular, é reverenciada como a "Yabá", que significa “mãe rainha”.

Durante a virada do ano, é comum ver barquinhos com presentes sendo colocados no mar e flores sendo arremessadas nas águas. Essa tradição faz parte do Candomblé e tem como objetivo reverenciar Iemanjá, pedindo por proteção, paz e prosperidade para o novo ciclo.

Durante a virada do ano, é comum ver barquinhos com presentes sendo colocados no mar e flores sendo arremessadas nas águas | Foto: Divulgação

Thiago, de 31 anos, funcionário de uma loja de produtos religiosos no centro de Alcântara, comentou sobre a procura por itens típicos nesta época. “Não há um item específico, mas os mais vendidos são charutos, velas e bebidas. No entanto, nesta época, as pessoas costumam levar kits para Iemanjá, Oxum e Iansã, que são os Orixás mais homenageados”, afirmou ele, destacando a importância dessas figuras espirituais durante as festividades de fim de ano.

As cores escolhidas para a virada de Ano Novo carregam significados simbólicos, que variam de acordo com as tradições e superstições populares. No Brasil, a escolha da cor da roupa está diretamente relacionada aos desejos e aspirações para o ano que se inicia. Aqui estão algumas das cores mais comuns e seus significados:

Cores para viarada

Cores para virada | Foto: Divulgação/Pexels / Personare

1. Branco

Significado: Paz, harmonia e renovação.

O branco é a cor mais tradicional para o Ano Novo no Brasil, simbolizando a paz e o equilíbrio. Usá-la está associado ao desejo de um ano tranquilo, com harmonia nas relações pessoais e uma renovação de energias.

2. Amarelo

Significado: Prosperidade, riqueza e sucesso financeiro.

O amarelo é a cor que simboliza a atração de dinheiro, prosperidade e boa sorte no campo financeiro. É uma escolha popular para quem busca crescimento profissional e sucesso nos negócios.

3. Verde

Significado: Esperança, saúde e equilíbrio.

O verde é relacionado à esperança de um ano saudável, equilibrado e próspero. Também é associado à natureza e ao bem-estar físico e emocional.

4. Rosa

Significado: Amor, romance e autoestima.

O rosa é a cor do amor e das emoções, sendo escolhida por aqueles que desejam atrair um relacionamento romântico ou fortalecer os laços afetivos. Também é ligada ao amor próprio e à realização pessoal.

5. Vermelho

Significado: Energia, paixão e força.

O vermelho é a cor do desejo e da paixão. Usá-la está associado ao desejo de energias intensas, novas oportunidades e uma vida amorosa cheia de emoção e vigor.

6. Azul

Significado: Serenidade, tranquilidade e proteção.

O azul é uma cor que traz calma, tranquilidade e serenidade. Pode ser escolhida por quem deseja um ano de paz interior, proteção espiritual e equilíbrio emocional.

7. Laranja

Significado: Criatividade, alegria e comunicação.

O laranja é associado à vitalidade e à busca por novas oportunidades de crescimento, especialmente em termos de criatividade, novas ideias e boa comunicação.

8. Dourado

Significado: Sucesso, riqueza e luz.

O dourado está ligado ao sucesso material, à riqueza e à conquista de grandes objetivos. Usá-la representa o desejo de um ano iluminado, com muitas conquistas e realizações.

9. Prata

Significado: Equilíbrio, sabedoria e proteção.

A prata simboliza uma busca pela sabedoria e pelo equilíbrio. Também é associada à proteção espiritual e ao fortalecimento das energias.

10. Preto

Significado: Poder, sofisticação e transformação.

Embora menos comum, o preto pode ser escolhido por aqueles que buscam força, autoconfiança e transformação. Também é uma cor associada ao renascimento e à superação de desafios.

Cada cor tem um significado profundo, e muitas pessoas escolhem as roupas de acordo com suas intenções e desejos para o novo ano. Além disso, algumas pessoas optam por combinar várias cores para atrair diferentes energias, criando um mix que simboliza um conjunto de metas pessoais.

Sob supervisão de Marcela Freitas