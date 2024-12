Arthur, filho de Isabel Veloso, nasce prematuro e segue na UTI

Lucas Borbas, marido da influenciadora Isabel Veloso, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (30) para atualizar o estado de saúde do filho Arthur, que nasceu prematuro no último final de semana.

Infelizmente, as notícias não são completamente animadoras. Segundo Lucas, há suspeitas de que o recém-nascido possa estar enfrentando uma infecção. "Conversei com a pediatra hoje, o bebê segue estável, está bem. Ele teve alguns picos de febre à noite. Por ser prematuro, ela falou que pode ser normal ou o início de alguma infecção", explicou Lucas, que também é influenciador digital.

"Mas está tudo bem, normalizou, ele está ótimo, agora é só esperar um tempinho para ver como ele vai agir durante o decorrer dos dias. Não perdeu o peso, isso é muito bom!", encerrou, demonstrando esperança em relação a uma possível melhora do menino.

Primeiro registro

Isabel Veloso emocionou seus seguidores ao divulgar as primeiras imagens de Arthur, que está internado na UTI neonatal. Na publicação, Isabel aparece segurando a mãozinha do filho, nascido no último domingo (29), com apenas 32 semanas de gestação.

O parto foi antecipado devido ao agravamento do linfoma de Hodgkin enfrentado por Isabel durante a gravidez. O câncer não respondeu ao tratamento enquanto ela estava gestante, tornando necessária a intervenção médica.

Em uma mensagem emocionante, Isabel se declarou ao filho: "Ser sua mamãe fez eu descobrir uma força que eu não conhecia antes. A mamãe está aqui. Eu e o papai te amamos, nosso toquinho."

A família permanece unida e esperançosa, enquanto Arthur recebe cuidados intensivos na UTI.