Mulher é ferida na cabeça por disparo de arma de fogo enquanto tomava banho de sol em condomínio na Barra da Tijuca

Uma mulher foi atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo enquanto tomava banho de sol na área de piscina de um condomínio, localizado na Avenida Cláudio Besserman Vianna, na Barra da Tijuca, neste domingo (29). Ela foi socorrida pelos bombeiros e levada ao Hospital Lourenço Jorge, onde recebeu atendimento médico e foi liberada em seguida.

As investigações, conduzidas pela 32ª Delegacia de Polícia (Taquara), estão em andamento para determinar a origem do disparo e esclarecer as circunstâncias do ocorrido. De acordo com a Polícia Militar, o 18º BPM (Jacarepaguá), responsável pela área, não realizava operações na região no momento do incidente.

Câmeras de segurança do condomínio registraram o momento exato em que o disparo atingiu a vítima, e essas imagens serão analisadas pelas autoridades para ajudar nas investigações.