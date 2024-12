Criminosos explodem cofre em posto de combustíveis na Zona Norte do Rio

Um posto de combustíveis localizado na Avenida Dom Hélder Câmara, em Quintino, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi alvo de um ataque criminoso na madrugada desta segunda-feira (30). Por volta das 4h, três criminosos armados utilizaram explosivos para abrir o cofre do estabelecimento, causando a destruição total do local. Todos os itens guardados no cofre foram levados pelos bandidos.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos renderam os funcionários do posto e, após a explosão, fugiram sem deixar pistas. O 9º Batalhão de Polícia Militar (Rocha Miranda) foi acionado e isolou a área para garantir a segurança e prevenir novos riscos. A Polícia Civil também foi chamada para realizar a perícia no local e iniciar as investigações.

Leia também:

Sol ou chuva? Confira a previsão do tempo para a virada

Mudanças no Vale-Pedágio Obrigatório passam a valer a partir do dia 1° de janeiro

Bombeiros do quartel de Campinho atenderam a ocorrência. Moradores da região relataram que esse não é o primeiro ataque sofrido pelo posto de combustíveis.

A loja de conveniência do posto foi completamente destruída, mas as bombas de abastecimento não sofreram danos. Além disso, um veículo estacionado do outro lado da via foi atingido por estilhaços, causando prejuízos materiais.