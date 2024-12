Sol ou chuva? Confira a previsão do tempo para a virada

Confira a previsão do tempo para São Gonçalo e Niterói na virada do ano - Foto: Enzo Britto

O ano de 2024 está chegando ao fim, e com ele, muitas pessoas se preparam para celebrar a virada do ano nas praias, com o tradicional espetáculo da queima de fogos. No entanto, as chuvas previstas para os próximos dias podem alterar os planos de quem pretende aproveitar a noite ao ar livre. Confira a previsão do tempo para São Gonçalo e Niterói, com base nos dados do Climatempo.

São Gonçalo:

Segunda-feira - 30/12/2024: O dia será de Sol com muitas nuvens e chuva passageira. Durante a noite, o céu terá muitas nuvens mas tempo firme. A temperatura mínima prevista será de 22ºC e a máxima de 27ºC, com 85% de chance de chuva.

Terça-feira - 31/12/2024: É esperado para o dia o céu com Sol e algumas nuvens passageiras. À noite terá muitas nuvens mais com o tempo firme. A temperatura mínima pode chegar a 21ºC e a máxima 28ºC, com 64% de chance de chuva.

Quarta-feira - 01/01/2025: No primeiro dia de 2025 é esperado um dia de Sol com muitas nuvens. Durante a tarde e a noite, é esperado pancadas de chuvas. A temperatura mínima será de 20ºC e a máxima de 28ºC, com 76% de chance de chuva.

Niterói:

Segunda-feira - 30/12/2024: O dia será de Sol com algumas nuvens e chuva passageira. Durante a noite é esperado o céu com muitas nuvens mas com tempo firme. A temperatura mínima será de 23ºC e a máxima de 27ºC, com probabilidade de 82% de chance de chuva.

Terça-feira - 31/12/2024: Durante a manhã terá Sol, com pancadas de chuva, já a tarde é esperado muitas nuvens. À noite o tempo fica firme. A temperatura mínima será de 23ºC e a máxima de 28ºC, com 40% de chance de chuva.

Quarta-feira - 01/01/2025: A manhã terá Sol com aumento de nuvens. Durante a tarde e a noite é esperado pancadas de chuva. A temperatura mínima pode chegar a 22ºC e a máxima de 30ºC.